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Doğa için pazar filesi

İzmir’de yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Ön ve eşi Aysel Ön, ördükleri rengarenk pazar fileleriyle naylon poşet kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

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40 yıla yakın yat ustalığı yapan, burada balıkçılardan ağ onarımını öğrenen Ön, emekli olduktan sonra, doğayı korumak için harekete geçti. Önceleri hobi olarak file ören Ön, bir süre sonra semt pazarının yakınındaki evinin girişine file tezgahı kurdu. Vatandaşların talebi üzerine değişik renklerde pazar filesi ördüğünü söyleyen Mustafa Ön, şu ifadeleri kullandı: Bu uğraş beni canlı tutuyor. Naylon poşetin çevreye verdiği zararı gördükten sonra file örmeye karar verdim. Eskiden insanlar pazar alışverişlerinde fileyi tercih ederdi. Yaptığım filelerin vatandaşlar tarafından kullanıldığını görünce seviniyorum. Bu olay milletin doğa sevgisinden kaynaklanan bir şey. 

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