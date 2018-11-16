Doğanın komandoları
Marmaris'te AKUT’tan tırmanış ve iniş eğitimi almış 8 belediye personeli, bellerine bağladıkları iplerle 30-40 metrelik uçurumlara inerek tehlikeye rağmen her ay 5 tona yakın atık topluyor.
Yaz turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgede, ilçe manzarasına hakim seyir tepeleri ile altındaki uçurumlar duyarsız kişilerce kirletildi. Oluşturulan temizlik ekibi, kente hakim 4 seyir tepesi ve 13 kırsal mahallenin dağ eteklerine, uçurum kenarlarına bırakılmış atıkları toplamaya başladı. Marmarislilerin ‘Doğanın komandoları’ adını verdiği ekip elemanlarından Tuncay Şahinyılmaz, “Bizlere ‘Doğanın komandoları’ ve ‘Doğanın uçurum bekçileri’ gibi adları takanlara teşekkür ederiz. İşimizin ne kadar tehlikeli olduğunu herkes görüyor. Seyir tepeleri başta olmak üzere her yerde atık kutularımız var. Lütfen duyarlı olsunlar ve çöpleri buralara atsınlar” dedi.
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