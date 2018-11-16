Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğanın komandoları 

Marmaris'te AKUT’tan tırmanış ve iniş eğitimi almış 8 belediye personeli, bellerine bağladıkları iplerle 30-40 metrelik uçurumlara inerek tehlikeye rağmen her ay 5 tona yakın atık topluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgede, ilçe manzarasına hakim seyir tepeleri ile altındaki uçurumlar duyarsız kişilerce kirletildi. Oluşturulan temizlik ekibi, kente hakim 4 seyir tepesi ve 13 kırsal mahallenin dağ eteklerine, uçurum kenarlarına bırakılmış atıkları toplamaya başladı. Marmarislilerin ‘Doğanın komandoları’ adını verdiği ekip elemanlarından Tuncay Şahinyılmaz, “Bizlere ‘Doğanın komandoları’ ve ‘Doğanın uçurum bekçileri’ gibi adları takanlara teşekkür ederiz. İşimizin ne kadar tehlikeli olduğunu herkes görüyor. Seyir tepeleri başta olmak üzere her yerde atık kutularımız var. Lütfen duyarlı olsunlar ve çöpleri buralara atsınlar” dedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sendika genel başkanın vurulduğu kavga kamerada

Sendika genel başkanın vurulduğu kavga kamerada

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA