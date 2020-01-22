22.01.2020 16:12 - Güncelleme: 22.01.2020 16:12

Son zamanların en çok merak edilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYESİ NE?

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyenleri ekrana kilitliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları şöyle; Camdaki Kız, Hayata Dön, Kral Kaybederse, Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü, Madalyonun İçi ve Kral Teo Kitabı olarak biliniyor.