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Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

  • AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ile 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edilirken, başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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