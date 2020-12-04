Doğu Akdeniz sessizliğe gömüldü

AA 04 Aralık 2020 Cuma 23:23 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 23:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

- Mersin

Mersin’de araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sakinlik gözlendi. Özellikle gün içerisinde vatandaşların denizin keyfini çıkarmak, yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek için tercih ettiği sahil yolunda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında önlem alan polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Atatürk, Adnan Menderes, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarında uygulama yaptı.

- Hatay

Hatay'da da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentteki birçok iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. Polis ekipleri, kentin en işlek noktalarından olan Atatürk ve Gündüz caddeleriyle kavşaklarda araçları durdurarak denetim yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.