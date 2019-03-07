15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4442
  • 6,1651
  • 224.778
  • 103.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve çığ uyarı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. 
 
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
 
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Hakkari'de 4, Van'da 2 ve Muş'ta 1 derece ölçüldü.
 
Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 2 derece bekleniyor.
 
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan-Hindistan gerilimini tırmandıracak patlama

Pakistan-Hindistan gerilimini tırmandıracak patlama

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

22 bin 800 ton Uranyum üretecek

22 bin 800 ton Uranyum üretecek

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin cezası onandı

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin cezası onandı

İmamoğlu'nun dayısından ağır sözler: Bizden Ekrem'e oy çıkmaz

İmamoğlu'nun dayısından ağır sözler: Bizden Ekrem'e oy çıkmaz

2. Abdülhamid'i anlattı: Yaşa Türk Hakanı diye bağırıyorlardı

2. Abdülhamid'i anlattı: Yaşa Türk Hakanı diye bağırıyorlardı

265'ten fazla zırhlı araç teslim edildi

265'ten fazla zırhlı araç teslim edildi

Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da

Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'da
 

POPÜLER HABERLER

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA