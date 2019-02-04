Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi dolayısıyla 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolunun bulunmadığı belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 mezra yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.