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Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek
 
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.
 
Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 8, Van'da 6, Bitlis'te 11 ve Hakkari'de 6 derece olarak ölçüldü.
 
Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Van'da 2 Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.
 
Van Gölü'nde hava çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak; rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek.
 
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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