İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4432
  • 6,2745
  • 226.125
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 10, Bitlis'te 15, Hakkari ve Muş'ta 16 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van ve Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Bölge genelinde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bin Selman'ın Suud El-Kahtani ile görüştüğü ortaya çıktı

Bin Selman'ın Suud El-Kahtani ile görüştüğü ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meslekten ihraç edildiler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meslekten ihraç edildiler

Üretime 20 milyar destek

Üretime 20 milyar destek

Çin Congşing-2D'yi uzaya fırlattı

Çin Congşing-2D'yi uzaya fırlattı

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Bakan Selçuk'un esprisi salonu kahkahaya boğdu

Bakan Selçuk'un esprisi salonu kahkahaya boğdu

Ekipmanlarını çekmeye başladılar

Ekipmanlarını çekmeye başladılar

Serbest bırakılan FETÖ'cüler için dikkat çeken öneri

Serbest bırakılan FETÖ'cüler için dikkat çeken öneri
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA