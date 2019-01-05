İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu Anadolu'da 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. 
 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.
 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 17 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Erzincan
 
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
 
Söz konusu yolları açmak için 7 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalar yürütülüyor.
 
Tunceli
 
Tunceli'de de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor.
 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
 
Yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran tipi ve sis ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.
 
Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da da yolu kardan kapalı olan 30 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Maaşlara 3 ayrı zam yolda

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Maaşlara 3 ayrı zam yolda

'Dullar Vakfı' kurduklarını itiraf ettiler

'Dullar Vakfı' kurduklarını itiraf ettiler

Çin’in tehditleri üzerine yardım çağrısı yaptı

Çin’in tehditleri üzerine yardım çağrısı yaptı

Savunma sanayimiz rekorla eşik atladı

Savunma sanayimiz rekorla eşik atladı
 

POPÜLER HABERLER

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA