Doğu Anadolu'da 111 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 61 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 4 köy, 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri de ara sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

HAKKARİ

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 2 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 11 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

BİTLİS

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.