Doğu Anadolu'da 285 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 120 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 77 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari ve Muş

Hakkari'de 54 yerleşim biriminin yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım gerçekleştirilemiyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışıyor.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolunun kapandığı, Belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.