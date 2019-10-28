Doğu Anadolu'da 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars ve Ardahan'da sıcaklık gece sıfırın altına düştü.
- AA
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 4, Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzurum'da 1, Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 7 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 21, Erzincan ve Iğdır'da 20, Ardahan'da 16, Kars, Erzurum ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.
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