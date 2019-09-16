Doğu Anadolu'da 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
- AA
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 8, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 14, Iğdır'da 15 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 27, Erzincan'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 20 derece olacak.
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