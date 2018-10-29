Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 19, Erzincan ve Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Kars ve Erzurum'da 14, Ardahan'da 10 derece olacağı kaydedildi. Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA