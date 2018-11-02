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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olarak geçmesi öngörülen bölgede, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan orta, zaman zaman da daha kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Erzurum'da 4, Iğdır'da 3, Kars'ta 2, Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 16, Ağrı'da 13, Kars ile Erzurum'da 12 ve Ardahan'da 10 derece olacağı kaydedildi. Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer oluşması beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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