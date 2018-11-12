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Doğu Anadolu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altına düştü.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Tunceli'de 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da 8 derece olacak.

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