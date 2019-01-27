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Doğu Anadolu'da yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kuvvetli rüzgar, yağış, buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

  • AA
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Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde havanın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Muş'ta 3, Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 8, Hakkari'de 1, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 2 derece bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Van ve Muş'un güney kesimleri, Bitlis ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı, bölge genelinde yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğinden doğal gaz ve soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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