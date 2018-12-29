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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü dondu

Bölgenin en büyük ikinci gölü, kışın yüzeyinde atlı kızaklar ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, yüzeyindeki buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla atlı kızaklarla gezintiye çıkılan Çıldır Gölü'nün üstü tamamen dondu.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından bölgenin en soğuk illerinden Ardahan'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.

Etkili soğuklardan dolayı Ardahan-Kars sınırındaki bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kıyılarda 5 santimetreyi bulan buz kalınlığının doğu kesimde fazla olması sebebiyle vatandaşlar göl üzerine çıktı. Göl yüzeyinin buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması, gün batımı ile doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Göl kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nün buz tuttuğunu belirterek, "Bir hafta içinde atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir. Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum. Bu manzara mükemmel. Herkesin burayı görüp yaşaması lazım." dedi.

Gölün donmasıyla balıkçılar da sandallarını kıyıya çekti. Balıkçılar, avcılığı kışın göl üzerindeki buzları kırarak yapıyor.

Kış turizminin önemli alanlarından, karlı günlerde yüzeyinin donup buz kalınlığının yeterli miktara ulaşmasıyla atlı kızakların hizmet verdiği gölde, yerli ve yabancı turistler keyifli anlar yaşıyor.

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