AA 17 Nisan 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:25

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklıklar Iğdır'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 2, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 22, Iğdır'da 21, Tunceli'de 19, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.