Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26-27 Ocak'ta, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına, zaman zaman da kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın saatte 50-90 kilometre hızla esebileceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.