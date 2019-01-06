Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Yetkililer ve vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
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