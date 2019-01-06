İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer ve vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA