İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Yaşam

Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

AA29.12.2019  10:41 - Güncelleme: 29.12.2019  10:41

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde 50 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, söz konusu yerlere ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi. Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bitlis'te ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 5, Hakkari ve Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz
ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz
Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz

Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.