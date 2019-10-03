Doğu’da 30 bin çocuk sinemayla buluştu

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari’de 30 bin çocuk, Sinemasal Film Festivali kapsamında, açık havada sinema izleme mutluluğunu yaşadı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen “7. Sinemasal Film Festivali”, bu sene Doğu Anadolu’daki çocuklara ulaştı.

7 FESTİVAL 3.5 MİLYON ÇOCUK

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Enes Kaya, festivalde köy köy gezerek, çocukları film izlemek için bir araya getirdiklerini söyledi. Kaya, sinema filminde çocuklara hatıra sinema bileti, meyve suyu ve patlamış mısır ikram ettiklerini, hayatlarında belki de ilk kez açık havada gerçek sinema deneyimi yaşattıklarını aktardı. Kaya, 5-17 yaş arasındaki çocuklara uygun ve ailelerin de izleyebildiği “Bizim Köyün Şarkısı” isimli filmin gösterimini yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz, bu festivalleri devam ettirmek. Seneye de Batı Karadeniz’de düzenleyeceğiz. 7 festival süresince yaklaşık 3,5 milyon çocuğa ulaştık. Bu yıl ise Doğu Anadolu’da 30 bin çocuğa açık havada film izlettik. Onların keyfini görmek, bizim için büyük mutluluk.”