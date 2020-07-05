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Yaşam

Doğu'da 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 10:31 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 10:33
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 27, Kars'ta ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 25 derece olması öngörülüyor.

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