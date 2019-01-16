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Doğu'da bin 220 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta bin 220 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 220 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
 
Erzurum genelinde özellikle dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 748 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
 
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
 
Öte yandan, kar yağışı ve tipiden dün ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle açılamadı.
 
Erzincan
 
Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi dolayısıyla merkezde 3, ilçelerden Çayırlı'da 48, İliç'de 30, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 21, Otlukbeli'de 10, Refahiye'de 50, Tercan'da 45 ve Üzümlü'de 4 olmak üzere 221 köy yolu ulaşıma kapandı.
 
Yolların açılması için 11 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
 
Tunceli
 
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pülümür'de 37, Pertek'te 17, Ovacık'ta 18, Nazımiye'de 14, Mazgirt'te 36, Hozat'ta 14, Çemişgezek'te 4, merkezde 22 olmak üzere 162 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
 
Ekiplerin çalışmasını, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat'ın yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan tipi olumsuz etkiliyor. 
 
Ardahan
 
Ardahan'da yoğun kar ve tipi, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Kentteki 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
 
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalarında önceliği acil vakalara ve yolda kalanlara veriyor.
 
Gece ulaşıma kapanan Ardahan-Posof kara yolu da ekiplerin yoğun çalışmasıyla açıldı. Ancak yoğun tipi ve kar nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor, büyük araçların geçişine izin verilmiyor. 
 
Kars
 
Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.
 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 13, ilçelerden Akyaka'da 1, Digor'da 2, Sarıkamış'ta 29, Selim'de 2 olmak üzere 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
 
Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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