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Yaşam

Doğu'daki 4 ilde yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yağmur bekleniyor.

AA31 Mart 2020 Salı 10:52 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:52
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği bölgede Erzurum, Kars, Erzincan ile Ardahan ve çevresi gün boyu yağmurlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan 6, Tunceli'de 3, Ağrı 1, Erzurum ile Ardahan sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 20, Tunceli'de 14, Erzincan'da 13, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 10, Erzurum'da 9 derece olacak.

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