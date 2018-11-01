Doğum gününde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda 13 yaşındaki İrem E., 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan İrem E.’nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.