Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Bartın Devlet Hastanesine muayene olmaya gelen 70 yaşındaki Metin Ay, hastane bahçesinde aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine hastanenin acil servisinden gelen ekip, Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı.

Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, doktorun sedyenin üzerinde hastaya yaptığı müdahale vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.