20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Bartın'da, muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçiren ve sedyeye alınarak acil servise götürülen kişiye, hastanede görevli doktor sedyenin üzerine çıkarak müdahalede bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bartın Devlet Hastanesine muayene olmaya gelen 70 yaşındaki Metin Ay, hastane bahçesinde aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine hastanenin acil servisinden gelen ekip, Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı.

Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, doktorun sedyenin üzerinde hastaya yaptığı müdahale vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Doktorlar 2 yıl ömür biçmişti... Siri ile hayata tutundu

Doktorlar 2 yıl ömür biçmişti... Siri ile hayata tutundu

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda
 

POPÜLER HABERLER

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA