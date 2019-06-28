Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7737
  • 6,5746
  • 262.374
  • 95.716
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınına para cezası

İzmir'in Balçova ilçesinde, vücudunda döküntüler çıkan 2,5 yaşındaki kızını acil servise götüren ve kendilerini uzman doktora sevk etmediği gerekçesiyle asistan doktor Elif Tortop'a 'Bunun gibilerinin ağzını yüzünü kıracaksın', 'Eşek gibi yazacak o reçeteyi' dediği iddiasıyla hakkında dava açılan Yadigar Ç.'ye (33), 'hakaret ve tehdit' suçlarından toplam 7 bin 580 TL adli para cezası verildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, Yadigar Ç., vücudunda döküntüler çıkan ve ateşi yükselen 2.5 yaşındaki kızını eşiyle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Asistan doktor Elif Tortop, saat 02.00 sıralarında çocuğu muayene etti. Anne Yadigar Ç., kızının uzman dermatoloğa sevk edilmesini istedi. Doktor Elif Tortop ise, söz konusu rahatsızlığın viral bir döküntü olduğunu ve tedaviyle aşılabileceğini, dermatolojik bir vaka olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yadigar Ç.'nin öfkelenip, "Benim vergilerimle maaşınızı alıyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz" dediği öne sürüldü. Doktor Tortop, olayın büyümemesi için odadan ayrıldı. Muayene odasından seslerin yükselmesi üzerine, bir başka doktor Oğuzhan B. de odaya geldi ve aileye kendisinin vakayla ilgileneceğini ve reçeteyi de kendisinin yazacağını söyledi. Ancak iddiaya göre Yadigar Ç., "Hayır, eşek gibi yazacak reçeteyi", "Bunun gibilerinin ağzını yüzünü kıracaksın" ve "Terbiyesizler" diye bağırdı. Yadigar Ç. ve eşi, reçetenin yazılmasının ardından hastaneden ayrıldı.
 
 
7 BİN 580 TL PARA CEZASI
 
Elif Tortop'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından savcı tarafından Yadigar Ç. hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bir süre önce görülen duruşmada yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yadigar Ç., "Doğru dürüst teşhis koymamışlardı. İlaç verip göndereceklerini anladım. Biz erkek doktorla konuşurken, müşteki elleri cebinde sırıtıyordu. Ben de ona dönüp, 'Bana böyle sırıtamazsın' dedim. Diğer iddia edilen şeyleri söylemedim" dedi.
 
Davayı sonuçlandıran hakim, Yadigar Ç.'ye, 'Görevli memura hakaret' suçundan 354 gün, 'tehdit' suçundan ise 25 gün karşılığı olmak üzere, toplamda 7 bin 580 TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
 
 
ALANINI DEĞİŞTİRDİ
 
Yaşadığı bu olaydan olumsuz etkilenen Elif Tortop, pediatri asistanlığını bıraktı. Bir kez daha Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girip kazanan Tortop, çocuk psikiyatristi olmak için yeniden asistan olarak görev yapmaya başladı.
 
 
'PARA CEZASINDAN ÖTE BİR ANLAMI VAR'
 
Kararın, kamu görevlisine karşı hakaret ve tehdit suçu bakımından emsal niteliğinde olduğunu belirten Tortop'un avukatı Gizem Ayey, "Haksız eylemin alenen ve kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı işlenmesi sebebiyle hakaret suçunun nitelikli hali ile cezalandırılmasına karar verildi. Cezanın, hükmedilen para cezasının miktarının ötesinde bir anlamı var. Kamu görevlisi olarak görevi başındaki doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak şiddetin önüne geçilmesi için örnek oluşturması adına önemli. Böylesine kutsal bir mesleği icra eden doktorlara sözlü ve fiziksel şiddet kabul edilemez niteliktedir, hukuk ve adalet sistemimiz bu haksız eylemleri karşılıksız bırakmamaktadır. En önemli tavsiyemiz tüm sağlık çalışanlarının muhakkak haklarının takipçisi olmaları ve sessiz kalmamalarıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Kan donduran olay! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini...

Kan donduran olay! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini...

Hatem Ben Arfa'dan transfer paylaşımı

Hatem Ben Arfa'dan transfer paylaşımı

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'
 

POPÜLER HABERLER

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

G20 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntüler

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA