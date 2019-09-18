Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Shyam Lal Yadav'ın kafasında birkaç yıldır önce yükselmeye başlayan çıkıntı görenleri hayrete düşürdü.

Yadav, kafasına aldığı bir darbe sonrası halk arasında 'şeytan boynuzu' olarak adlandırılan boynuz benzeri lezyonun iyice büyümesiyle doktora başvurdu.

Doktorlar Yadav'ın kafasındaki boynuzun, genellikle cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde ortaya çıkan 'Sebaceous Horn' hastalığı olduğunu açıkladı.

Doktor Vishal Gajbhiye, boynuz benzeri çıkıntının köklerinin çok derin olmadığını gösteren bir röntgen çekildikten sonra operasyonla alındığını açıkladı.

Doktorlar, bu büyüklükteki bir boynuzun nadir görüldüğünü belirterek, Uluslararası Cerrahi Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderileceğini söylediler.