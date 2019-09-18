28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6683
  • 6,2667
  • 274.465
  • 101772
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doktoru bıçakla öldüren sanıkların cezası belli oldu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Aktaş ve Balo tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıkların savunması alındı.

Mahkeme heyetince sanıklar Aktaş ve Balo'ya "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Elazığ'da 8 Aralık 2018'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir apartmanın 5'inci katındaki öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo tutuklanmıştı.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler
 

POPÜLER HABERLER

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA