Sürücüleri dolandıran 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana’da sürücüleri sigorta şirketi çalışanı gibi arayıp dolandıran 20 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Şebeke üyelerinin göl manzaralı villa kiralayıp, VIP minibüs ile barlara gidip eğlendikleri ortaya çıktı.
Adana'da polis, trafik kazasında kullanılmaz hale gelen araçların sürücülerini sigorta şirketinden arıyormuş gibi davranarak dolandıran şebeke üyelerini tespit etti. Polis, çete liderinin Okan K. olduğunu, kardeşi Eren K.'nın sahte sigortacı gibi davranıp vatandaşı aradığını ve annesi Aynur E.'nin ise banka hesaplarını kullandırdığını belirledi. 20 kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandıran 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Okan K.'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 17 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Zanlıların, dolandırdıkları paralarla aylığı iki bin lira olan göl manzaralı villa kiraladıkları, polise yakalanmamak için zaman zaman ev değiştirdikleri tespit edildi. Kentin en lüks semtlerinde kalan şüphelilerin evleri dronla havadan görüntülendi. Yapılan fiziki takipte suç şebekesi üyelerinin dolandırıcılık yaptıktan sonra eğlenmeye giderken VIP minibüs kiraladığı ve bu minibüs ile bara gidip eğlendikleri anbean görüntülendi. Çete lideri Okan K.'nın bir zanlıyla birlikte barda dans edip eğlenmesi de görüntülere yansıdı.
(Sabah)
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