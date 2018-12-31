Dolandırıcıların yeni yöntemi 'kargodan paketiniz var'

Kıyık Semti’ndeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı. Toplantıya katılan Edirne Emniyet Müdürü Kurt dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Son günlerde telefonla dolandırıcılığın arttığını belirten Kurt, “Bunlara sakın ha sakın itibar etmeyin. Dolandırıcılar bu işten halen vazgeçmiyor. Son zamanlarda da bazıları da Sayın Valimizin adını kullanıyorlar. Bazı dolandırıcılar da engellilere yönelik tekerlekli sandalye alacaklarını belirterek vatandaşları arıyorlar. Ya da kanserli çocukları için ilik nakline ihtiyacı olduklarını belirterek arıyorlar ve para istiyorlar. Dolandırıcılar kendilerini bankadan arıyormuş gibi tanıtarak fazla para yatırıldığını bunun için vatandaşın bir miktar para yatırması gerektiğini söylüyorlar. Bunlara inanmayın. 0(850) ile arayan numaralar var, dolandırıcıların yeni yönetimi ‘kargodan paketiniz var’ deyip kapatıyorlar. Sonra vatandaş bu numarayı tekrar aradığında paralı danışmanlık hizmetleri gibi para yazıyor aramalara. Dolandırıcılara prim vermeyin” dedi.