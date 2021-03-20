Dolmuşta unutulan 3 bin TL değerindeki altınları teslim etti

DHA 20 Mart 2021 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:17

Kızılay-Oran hattında yolcu taşıyan 06 J 1844 plakalı dolmuşun şoförü Levent Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltukta unutulan kesenin içinde ziynet eşyası olduğunu gördü. Erkanat, yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, sahibinin bulanarak teslim edilmesi için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, polise verdi.

Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltuğun üzerindeki altınları fark ettiğini belirterek, "Birkaç gün sahibi gelir diye bekledik. Ancak gelen olmadı. Biz de polise giderek altınları teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur" dedi.