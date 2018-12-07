Domuz saldırısına uğrayan çoban yaralandı, ekipler kurtardı

Olay, Pertek ilçesi Yukarı Yakabaşı köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 25 yaşındaki Özkan Ulubay, domuz saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı çoban 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı çobana ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı 5 saatlik çalışmayla bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.