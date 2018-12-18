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Donmak üzereyken bulunan baykuşa şefkat eli uzattılar

Erzurum'da, soğuktan kanatları donmuş ve bitkin halde bulunan baykuşa vatandaşlar sahip çıktı.

  • AA
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Horasan ilçesinde yaşayan ve sivil savunma ile itfaiyecilik eğitimi bulunan Sait Alper, arkadaşlarının Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki karla kaplı boş alanda bitkin halde gördüğü baykuşu yakalayıp, iş yerine getirdi.

Baykuşun karnını doyuran Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları anlattı:

"Baykuş saldırgan olduğu için kimse yanına yaklaşamıyordu. Sivil savunma ve itfaiye mezunu olduğum ve daha önce bu tarz hayvanlarla karşılaştığım için baykuşu incitmeden yakalayıp dükkanıma getirdim, kanadı kırık zannetmiştim ama öyle değilmiş, soğuktan kanatları donmuş. Gerekli bakımı yapıp, baykuşu doğaya salacağım."

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