Dorse kapağı açılan kamyonun sürücüsü trafiği birbirine kattı

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Manavgat istikametine giden 16 EGC 44 plakalı kamyon sürücüsü ilk olarak hatalı sollama yaptı. Diğer şeritten ilerleyen araçlar ile kafa kafaya gelen kamyon sürücüsü, kendi şeridine girmek isterken bu kez dorsenin kapağı açıldı. Uzun süre dorse kapağı açık giden sürücü, kazaya karışmadı. Trafiği birbirine katan kamyon sürücüsü, diğer sürücüler tarafından kameraya kaydedildi.