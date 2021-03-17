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Yaşam

Döviz bürosu çalışanı kayıplara karıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir döviz bürosunda çalışan 36 yaşındaki Berk Ergier 'işe gideceğini' söyleyerek çıktığı evine geri dönmedi.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:10
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İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, dün saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat boyunca haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'

Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini söyledi. Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu.

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