Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, atıldı, öldü

Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen otomobile bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklan, tüfekle vurulan Bendaş, daha sonra yaralı olarak özel bir hastanenin önüne bırakıldı. Acil Servis’e alınan ağır yaralı Bendaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakup Bendaş’ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.