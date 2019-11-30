Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, atıldı, öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü Mahallesi’nde arkadaşları ile kafede oturan 26 yaşındaki Yakup Bendaş, yanına gelen bazı kişilerce ailevi bir konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.
Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen otomobile bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklan, tüfekle vurulan Bendaş, daha sonra yaralı olarak özel bir hastanenin önüne bırakıldı. Acil Servis’e alınan ağır yaralı Bendaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakup Bendaş’ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
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