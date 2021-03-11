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Yaşam

Dövüştürülen yaralı köpeklere Mehmetçik şefkat eli uzattı

Erzurum'da köpek dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 59 bin 22 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, dövüşte yaralanan hayvanın da pansumanını yaptı. Ekipler, dövüşte kullanılan iki köpeği muhafaza altına aldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Hayvan Barınağı'na teslim etti.

AA11 Mart 2021 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 13:00
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pasinler ilçesi Epsemce Mahallesi'nde köpek dövüştürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kısa sürede ulaştıkları mahallenin kırsal kesiminde köpek dövüştürüldüğü gören ekipler, "dur" ihtarında bulundukları kişilerden 12'sini yakaladı.

Köpek sahipleri S.D. ve Y.D'ye "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 422 lira ceza uygulayan ekipler, tüm şüphelilere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden ise 48 bin 600 lira idari ceza kesti.

Dövüşte yaralanan köpeğin bir ağacın altında durduğunu gören jandarma görevlileri, yanına gittikleri hayvanla bir süre ilgilendi. Görevliler, vücudunun bazı yerlerinde kanama olduğunu belirledikleri köpeğe müdahale ederek yaralarına pansuman yaptı.

Ekipler, dövüşte kullanılan iki köpeği muhafaza altına aldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Hayvan Barınağı'na teslim etti.

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