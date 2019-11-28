Tv8 ekranlarında yepyeni bir yarışma bu hafta yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışması saat 12:45'te başlıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kimdir?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

Doya Doya Moda Miraç Tortullu kimdir?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

Doya Doya Moda Su Baher kimdir?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kimdir?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

Doya Doya Moda Beyza Yılmaz kimdir?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden diyiyor.

Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kimdir?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.