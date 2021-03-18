Dr. Gürdal Gönenç koronavirüse yenildi

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:40

Dr. Gürdal Gönenç'in acı haberini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Soyer sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş yeri hekimlerimizden Gürdal Gönenç'i Covid-19 virüsü nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki Gürdal Gönenç, bir süre önce koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.