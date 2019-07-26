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Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Sultangazi'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Yolda drift yapan ve damper kapağından moloz ve taşların yola savrulduğu 2 hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. 

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Hafriyat kamyonlarının tehlikesine maruz kalan ilçelerden biri olan Sultangazi'de kaydedilen iki farklı görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nun Sultangazi tarafında devam eden tünel çalışmaları ve ilçede bulunan taş ocaklarına giden güzergahları kullanan hafriyat kamyonların trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. 
 
HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT
 
Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun 'drift' yaptığı anlar, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
 
Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda drift diye tabir edilen hareketi yapmaya başladı. Hafriyat kamyonun dorsesi bir sağa, bir sola doğru kayarken sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bununla da yetinmeyen sürücü, drift yaparak önündeki araçları solladı. 
 
HAFRİYAT KAMYONUNDAN DÖKÜLEN MOLOZLAR, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
 
Cep telefonu ile kaydettiği bir başka kamyonunun açık olan damper kapağıngörüntüde ise, seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen taşlar, kazaya davetiye çıkardı. 
 
Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halindeki hafriyat dan taş ve molozlar yola savruldu. Dökülen taş ve molozlar arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. O anları kaydeden sürücü de, hafriyat kamyonu sürücüsüne "döke döke gidiyorsun" diyerek tepki gösterdi. 
 
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
 
Hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergah havadan da görüntülendi. Sultangazi'deki güzergahları havadan görüntülenen hafriyat kamyonlarının branda şartına uymadıkları görüldü. Brandasız trafikte ilerleyen hafriyat kamyonlarının yaydığı tozda görüntülere yansıdı.

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