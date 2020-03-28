28 Mart 2020 Cumartesi 13:03 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:03

Dudullu Postası ne zaman başlayacak? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Taner Ölmez gibi usta oyuncuların bulunduğu yapım televizyonda ilk kez yayınlanacak. Daha öncesinde Blu TV'de yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Dudullu Postası dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

DUDULLU POSTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2018 yapımı Dudullu Postası dizisi 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI KİMLER?



Dudullu Postası oyuncuları arasında Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Güven Kıraç, Aslı Bekiroğlu, Ayda Aksel, Bülent Şakrak, Özgür Emre Yıldırım, Levent Tülek ve Ahmet Rıfat Sungar yer alıyor.

DUDULLU POSTASI KONUSU NEDİR?



Dudullu Postası serisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıradışı semtin sıradışı insanlarının gözünden anlatılıyor. Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!