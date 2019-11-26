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Düğüm Salonu konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosunda kimler var?

Düğüm Salonu konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Düğüm Salonu filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 2018 yılında vizyona giren ve başarılı isimleri kadrosunda bulunduran bir yapım olarak dikkatleri üstüne çeken Düğüm Salonu'nun yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Düğüm Salonu filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Bugün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Düğüm Salonu filmi saat  20:00 - 22:00 arasında ekranlara gelecek. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Düğüm Salonu filmi hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Düğüm Salonu konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hakan Algül'ün yönettiği, Şahin Irmak'ın senaryosuna imza atıp başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu, iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğün ahalisinin hikâyesini anlatıyor. Düğüm Salonu filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR? 
Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.
 
DÜĞÜM SALONU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Düğüm Salonu’nun başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini Eyyvah Eyvah serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.

 
DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

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