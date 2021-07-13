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Yaşam

Düğün evi cenaze evine döndü! Havaya ateş açtı, 22 yaşındaki kuzenini öldürdü

Ankara'da Ö.Ç., düğünde rastgele havaya ateş ederken kazayla kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'u (22) vurarak ölümüne neden oldu. Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA13 Temmuz 2021 Salı 14:13 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 14:13
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Olay, Gölbaşı ilçesinde Ayşegül ve Eyüphan Özdemir çiftinin düğününde meydana geldi. Çiftin akrabalarından Ö.Ç., düğünde tabancasını çıkararak rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada silah tutukluk yaptı. Ö.Ç. kontrol ederken silah patlayınca yanına bulunan kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'un göğsünden vurulmasına neden oldu. Ağır yaralanan Bozkurt'a, ilk müdahaleyi düğündekiler yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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