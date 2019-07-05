Dehşete düşüren ifadeler: Damadı şeytan olarak gördüm

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Düğün günü damadı öldürmüştü, sözleri şoke etti: Şeytan olarak gördüm

İzmir'de düğün günü damadı öldüren kayınbiraderin ortaya çıkan ifadesi dehşete düşürdü: Bana şeytan olarak göründü. Onu o halde görünce silahımla ateş ettim. Pişmanım.

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İzmir'de geçen pazartesi günü, düğünün sabahında kız kardeşi Seren Gülen ile evlenen hastane personeli damat Tugay Keser'i (24) tabanca ile başından vurarak öldüren kayınbirader Necati Gülen'in ifadesinde "Aşırı alkollüydüm. Düğün sabahı damadımızın evine gittim. Bana şeytan olarak göründü. Onu o halde görünce silahımla ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.
 
Bir süredir uyuşturucu tedavisi gören zanlı Gülen'in cinayet sırasında da uyuşturucu etkisinde olup olmadığının anlaşılması için kan ve idrar örneğinin alındığı öğrenildi.
 
AİLELERİ HUSUMETLİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Gülen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seren Gülen ile Tugay Keser'in 8 yıldır birlikte oldukları, 5 sene önce nişanlandıkları, ancak zaman zaman yaşadıkları sorunlardan dolayı ayrılıp barıştıkları, bu nedenle aileler arasında husumet olduğu belirtildi.
 
(Sabah)

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