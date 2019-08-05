Tekirdağ'da düğün hazırlığı yapan kişi geçirdiği kazada öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
- AA
Malkara yönüne giden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, Sanayi Çarşısı yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öz'ün ay sonunda dünyaevine girmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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