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Düğün sabahına eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da düğün sabahı eşini öldüren ve son sözünde çok pişman olduğunu ifade ederek böyle olmasınını istemediğini dile getiren sanık ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

  • İHA
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2017 yılı kasım ayında Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Metehan Yurdoğlu (22), düğün sabahı tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21) bıçak darbeleri ile öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı.
 
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Metehan Yurdoğlu, son kez hakim karşısına çıktı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Funda Akdoğan Girgin, müşteki avukatı Mustafa Canbaz ile sanık avukatı Esat Şen ve yakınları  katıldı. Sanık avukatı, Metehan'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden İstanbul Adli Tıp kurumu’ndan rapor alınmasına, bildirdikleri tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini reddetti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, reddi hakim talebinde bulundu.
 
"PİŞMANIM"
 
 
Kısa bir aradan sonra mahkeme sanık avukatının talebini kararla birlikte Bölge Mahkemesi’ne itirazı ile birlikte bildirmesini söyleyerek duruşmaya devam etti. Bunun üzerine savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında eşini öldürdüğünü, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyetince son sözü sorulan Yurdoğlu, “Düğün gecesi kuaföre gitmeden önce eve girdiğimde eşim uyuyordu. Onu beş dakika izledim. Uyumadığını fark edince, neden bana böyle davrandığını ve yaptıklarını sorduğumda, 'beş kuruşluk adamsın, bıçağı gel burama sok' deyince kendimi kaybetmişim. Ama çok sayıda bıçak darbesi vurmadım. Çok pişmanım böyle olmasını istemezdim” dedi.
 
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDI
 
Mahkeme heyeti, Metehan Yurdoğlu’na 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'hürriyeti yoksun bırakmak' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz sanık Abdullah Ö.’ye de Güllü Yurdoğlu'nu ormana götürüp, ağaca bağlanması sırasındaki 'hürriyeti kısıtlama' suçundan dolayı eylemine iştirakten 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
 

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